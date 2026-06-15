Madrid: senza freni Amadeus IT
(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,40%.
La tendenza ad una settimana di Amadeus IT è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 52,36 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 53,74. Il peggioramento di Amadeus IT è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 51,52.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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