Moncler, Morgan Stanley abbassa il target price a 57 euro

Mercato Usa, opportunità a medio termine

(Teleborsa) - Gli analisti di Morgan Stanley hanno abbassato il target price sul titolo Moncler a 57 euro da 59 euro, confermando il rating "equal-weight".



Il broker ha dichiarato che le sue previsioni si attestano ora al 2% al di sotto del consensus sia per il 2026 che per il 2027.



Morgan Stanley prevede una crescita delle vendite retail del brand Moncler del 5% a tassi di cambio costanti nel secondo trimestre del 2026, composta per il 3% da nuove superfici commerciali e per il 2% da crescita like-for-like. Tale stima si confronta con una previsione del consensus di Visible Alpha dell’8,4%. La banca d’affari stima un utile per azione 2026 di 2,34 euro, al di sotto della previsione di consensus di 2,40 euro.



Gli analisti hanno indicato che il mercato statunitense, che rappresenta solo il 13% delle vendite di Moncler, rimane la principale opportunità a medio termine per la società, anche grazie alla prevista apertura di un flagship store a New York City a settembre 2026. Tuttavia, tale opportunità è "difficilmente destinata a influire in modo significativo sugli utili prima del 2027-28", hanno aggiunto.



Per Stone Island, la banca di investimento stime una crescita delle vendite retail nel secondo trimestre del 15% a tassi di cambio costanti, dopo una crescita del 17% nel primo trimestre.



Inoltre, il broker prevede ricavi di gruppo pari a 3,25 miliardi di euro nel 2026, in crescita a 3,46 miliardi nel 2027 e 3,66 miliardi nel 2028. L’EBIT è previsto rispettivamente a 951 milioni, 1,02 miliardi e 1,09 miliardi.



Il gruppo italiano del lusso diffonderà i risultati del primo semestre 2026 il prossimo 22 luglio.







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