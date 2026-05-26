Piazza Affari: giornata depressa per Moncler
(Teleborsa) - Retrocede l'azienda nota per i piumini, con un ribasso dell'1,96%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Moncler evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda tessile italiana specializzata in abbigliamento invernale rispetto all'indice.
Lo scenario di medio periodo di Moncler ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 52,57 Euro. Supporto a 51,83. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 53,31.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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