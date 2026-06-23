New York: si muove a passi da gigante Axon Enterprise

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine , che mostra una salita bruciante del 4,73% sui valori precedenti.



Il movimento di Axon Enterprise , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Nasdaq 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Analizzando lo scenario di Axon Enterprise si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 418,4 USD. Prima resistenza a 436,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 407,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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