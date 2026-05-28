New York: Axon Enterprise, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,97%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Axon Enterprise mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,05%, rispetto a +2,27% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 401,8 USD. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 427. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 452,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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