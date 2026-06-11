New York: si concentrano le vendite su Axon Enterprise

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine , che mostra un decremento del 2,43%.



La tendenza ad una settimana di Axon Enterprise è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 446,6 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 427,2. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 417,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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