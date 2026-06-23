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PALLADIUM del 22/06/2026

Finanza
PALLADIUM del 22/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 giugno

Rialzo marcato per il metallo prezioso, che archivia la sessione in utile dello 0,91% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico del palladio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.229,8, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.338,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.189,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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