PALLADIUM del 22/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 giugno
Rialzo marcato per il metallo prezioso, che archivia la sessione in utile dello 0,91% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico del palladio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1.229,8, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1.338,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1.189,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)