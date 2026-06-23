Milano 12:27
52.223 -1,09%
Nasdaq 22-giu
30.347 0,00%
Dow Jones 22-giu
51.713 +0,29%
Londra 12:27
10.415 -0,22%
Francoforte 12:27
24.885 -1,01%

Petrolio a 73,45 dollari alle 11:30

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Petrolio a 73,45 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 73,45 dollari per barile alle 11:30.
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