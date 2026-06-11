Milano 10:20
50.507 +0,95%
Nasdaq 10-giu
28.508 0,00%
Dow Jones 10-giu
49.919 -1,87%
Londra 10:20
10.304 +0,48%
Francoforte 10:20
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Petrolio a 90,51 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 90,51 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 90,51 dollari per barile alle 08:30.
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