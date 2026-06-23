Piazza Affari: netto calo registrato da Technoprobe
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che tratta in perdita del 5,09% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Technoprobe mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,4%, rispetto a -2,86% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
La tendenza di breve di Technoprobe è in rafforzamento con area di resistenza vista a 36,94 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 35. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 38,88.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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