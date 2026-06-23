Piazza Affari: netto calo registrato da Technoprobe

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che tratta in perdita del 5,09% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Technoprobe mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,4%, rispetto a -2,86% dell' indice delle società a media capitalizzazione ).





La tendenza di breve di Technoprobe è in rafforzamento con area di resistenza vista a 36,94 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 35. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 38,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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