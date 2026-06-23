Prosegue il programma di prepensionamento anticipato in Iberia

(Teleborsa) - Iberia ripropone il programma di prepensionamento volontario, che nella prima fase iniziale ha registrato 844 adesioni, 152 in meno di quelle previste dall'accordo sottoscritto con i sindacati. Delle 844 domande accolte, 807 riguarderanno il pensionamento anticipato tra il 2026 e il 2028, mentre in 37 casi si tratta di licenziamento volontario. Sono 530 i dipendenti che lasceranno la compagnia aerea nell'anno in corso. Il programma di prepensionamento si completerà con 263 uscite nel 2027 e 51 nel 2028.



Iberia sottolinea che non si tratta di tagli al personale, ma di un processo di trasformazione che prevede la sostituzione con nuovi profili.



Nei casi di pensionamento anticipato, il gruppo IAG (a cui Iberia appartiene) si è impegnata ad integrare il reddito dei lavoratori fino all'80% della retribuzione minima prevista dalla legge, fino al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria, e inoltre ad aumentare tali importi del 2% annuo con il versamento dei relativi contributi previdenziali.



(Foto: Viola '/ Pixabay)

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