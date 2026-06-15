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Madrid: positiva la giornata per IAG

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
Madrid: positiva la giornata per IAG
Seduta vivace oggi per International Airlines Group, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,77%.
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