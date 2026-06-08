Madrid: si concentrano le vendite su IAG
(Teleborsa) - Composto ribasso per International Airlines Group, in flessione dell'1,85% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve della multinazionale del settore aereo moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 4,809 Euro e supporto a 4,73. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 4,888.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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