Madrid: si concentrano le vendite su IAG

(Teleborsa) - Composto ribasso per International Airlines Group , in flessione dell'1,85% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana della holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve della multinazionale del settore aereo moderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 4,809 Euro e supporto a 4,73. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 4,888.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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