Milano 10:48
51.471 +1,91%
Nasdaq 11-giu
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Dow Jones 11-giu
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Londra 10:47
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Francoforte 10:48
24.619 +1,69%

Londra: al centro degli acquisti IAG

Migliori e peggiori, In breve
Londra: al centro degli acquisti IAG
Effervescente International Airlines, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,93%.
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