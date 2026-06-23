Terzo valico, Rixi: avanti nei tempi, opera strategica per il paese

(Teleborsa) - "Il completamento degli scavi della galleria di ventilazione Polcevera rappresenta un ulteriore traguardo nel percorso di realizzazione del Terzo Valico e conferma che il lavoro procede secondo il cronoprogramma previsto". Lo ha detto Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.



Si sono conclusi oggi gli scavi della galleria di ventilazione Polcevera, lunga circa due chilometri. L'intervento, che ha richiesto una soluzione ingegneristica di grande complessità, con quattro fronti di scavo simultanei per accelerare i lavori e garantire la massima sicurezza, rappresenta un'opera strategica per i collegamenti tra il sistema portuale ligure, il Nord Italia e l'Europa. Il Terzo Valico dei Giovi, inserito nel Corridoio TEN-T Reno-Alpi, rafforzerà il trasporto ferroviario di merci e passeggeri e, a regime, ridurrà a circa un'ora i tempi tra Genova e Milano.



"Parliamo di un intervento tecnicamente complesso, realizzato con 4 fronti di scavo simultanei e con il sottoattraversamento della linea Genova-Milano mantenuta sempre in esercizio, senza interruzioni del servizio - ha spiegato - Un risultato che dimostra la capacità del sistema infrastrutturale italiano di affrontare sfide ingegneristiche di alto livello garantendo al tempo stesso sicurezza, efficienza e continuità operativa. Ringrazio tutti i lavoratori, i tecnici, le imprese coinvolte, RFI, il Gruppo FS, il Commissario straordinario Mauceri e tutti i soggetti che contribuiscono alla realizzazione di un'opera attesa da anni. Continuiamo a monitorare l'avanzamento dei lavori con l'obiettivo di rispettare i tempi previsti e consegnare al territorio una infrastruttura moderna, efficiente e strategica per lo sviluppo economico e logistico dell'Italia".







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