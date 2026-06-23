FiberCop, Paggi: siamo esempio riuscito di partnership tra pubblico e privato

(Teleborsa) - "In questi due anni, attraverso 10 miliardi di investimenti da luglio 2024 al 2027, i progetti intrapresi, il completamento delle milestones del PNRR, la costruzione di una propria dorsale backbone e gli sviluppi futuri nel campo dell'innovazione, FiberCop ha dimostrato la centralità del suo ruolo di infrastruttura strategica per il Paese". Lo ha detto Stefano Paggi Chief Technology & Operation Officer di FiberCop, nel corso dell'evento "Il giorno de La Verità".



"Siamo un'azienda che rappresenta un esempio riuscito di partnership tra pubblico e privato - ha continuato Paggi - stiamo portando avanti un progetto per dotare il Paese di un'autostrada digitale, resiliente ed a prova di futuro.



L'obiettivo di FiberCop è connettere oltre 20 milioni di unità immobiliari con la fibra FTTH al 2027 e attraverso soluzioni innovative come l'Edge Cloud, il Quantum Key Distribution e il Fiber Sensing far evolvere la rete da connettività a piattaforma abilitante di servizi digitali avanzati.

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