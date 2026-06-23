Eni, Primo Ministro albanese Edi Rama incontra l'AD Claudio Descalzi

Memorandum d’intenti per riserva strategica nazionale di idrocarburi

(Teleborsa) - Il CEO di Eni , Claudio Descalzi, ha incontrato martedì a Tirana il Primo Ministro della Repubblica d'Albania, Edi Rama. All'incontro hanno partecipato anche il Ministro dell'Energia e delle Infrastrutture, Enea Karakaçi, e il Ministro dell'Economia e dell’Innovazione, Delina Ibrahimaj.



Nell’ambito dell’incontro, Eni e i due Ministeri hanno siglato un memorandum d’intenti per la realizzazione congiunta di uno studio di fattibilità mirato alla costituzione e gestione di una riserva strategica nazionale di idrocarburi e di un hub energetico nel Paese.



Il Primo Ministro e l’AD di Eni hanno altresì condiviso aggiornamenti sulle diverse attività di Eni nel Paese, con particolare riferimento al progetto di interconnessione elettrica rinnovabile merchant Albania-Italia e alle attività esplorative.



Eni è stata presente in Albania nei primi anni ’90 ed è rientrata nel Paese nel 2019.

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