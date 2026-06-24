Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 23/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 giugno
Chiusura negativa per il FTSE Mid Cap, con un ribasso dell'1,50%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del FTSE Mid Cap. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 64.384. Primo supporto a 62.274. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 61.571.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)