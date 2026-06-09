Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'8/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 giugno
Allunga timidamente il passo il maggiore indice americano, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,30%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'S&P 500. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 7.549,1. Primo supporto a 7.323,1. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 7.240,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)