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Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,56%
Il FTSE MIB archivia la giornata a 49.893,05 punti
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05 giugno 2026 - 17.39
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Milano segna un mediocre calo dello 0,56%, terminando gli scambi a 49.893,05 punti.
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