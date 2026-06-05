Milano 17:35
49.893 -0,56%
Nasdaq 19:00
29.430 -3,21%
Dow Jones 19:00
51.199 -0,70%
Londra 17:35
10.368 +0,07%
Francoforte 17:35
24.759 -0,75%

Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,56%

Il FTSE MIB archivia la giornata a 49.893,05 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,56%
Milano segna un mediocre calo dello 0,56%, terminando gli scambi a 49.893,05 punti.
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