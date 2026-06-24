Londra: risultato positivo per St. James's Place

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale , con una variazione percentuale del 3,49%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di St. James's Place rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 11,55 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 12,04. Il peggioramento di St. James's Place è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 11,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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