Milano 16:34
50.219 -0,71%
Nasdaq 16:34
30.660 0,00%
Dow Jones 16:34
50.959 -0,68%
Londra 16:34
10.351 -0,22%
Francoforte 16:34
24.789 -1,33%

Londra: scambi in positivo per SSE

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi in positivo per SSE
Apprezzabile rialzo per il distributore inglese di elettricità e gas, in guadagno del 2,88% sui valori precedenti.
Condividi
```