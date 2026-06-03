Milano 10:01
50.341 -0,47%
Nasdaq 2-giu
30.661 0,00%
Dow Jones 2-giu
51.308 +0,45%
Londra 10:01
10.339 -0,33%
Francoforte 10:01
24.941 -0,73%

Londra: scambi in positivo per Howdens

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi in positivo per Howdens
Balza in avanti il fornitore di cucine componibili, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,45%.
Condividi
```