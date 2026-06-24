New York: Alnylam Pharmaceuticals in rally
(Teleborsa) - Rialzo per la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,19%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Alnylam Pharmaceuticals più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo di Alnylam Pharmaceuticals si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 305,5 USD. Supporto stimato a 293. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 318.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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