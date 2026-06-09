Chiusura perlopiù positiva a Wall Street

(Teleborsa) - Chiusura perlopiù positiva per i listini americani con il sentiment che continua beneficiare delle prospettive sui settori dei semiconduttori e dell'intelligenza artificiale, oltre che della fiducia sul raggiungimento di un accordo tra USA e Iran.



Andamento sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 50.786 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l' S&P-500 , che arriva a 7.406 punti.



Su di giri il Nasdaq 100 (+1,58%); con analoga direzione, in moderato rialzo l' S&P 100 (+0,42%).



Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti informatica (+1,47%), energia (+1,14%) e beni di consumo secondari (+0,49%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori utilities (-1,93%), materiali (-1,28%) e telecomunicazioni (-1,07%).



Trump ha affermato che gli Stati Uniti sono "nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo che non permetterà in alcun modo, forma o maniera la produzione di armi nucleari, eccetera". "E lo Stretto di Hormuz si aprirà subito. Si aprirà immediatamente dopo la firma, che potrebbe avvenire tra due o tre giorni", ha aggiunto il numero uno della Casa Bianca.



Al top tra i giganti di Wall Street, Cisco Systems (+2,06%), United Health (+1,78%), Nvidia (+1,73%) e Caterpillar (+1,26%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Travelers Company , che ha terminato le contrattazioni a -2,13%.



Seduta negativa per Sherwin Williams , che mostra una perdita dell'1,88%.



Sotto pressione Apple , che accusa un calo dell'1,89%.



Scivola Salesforce , con un netto svantaggio dell'1,68%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Intel (+11,10%), Micron Technology (+9,83%), Marvell Technology (+9,63%) e KLA-Tencor (+9,21%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Regeneron Pharmaceuticals , che ha terminato le contrattazioni a -3,79%.



In rosso Alnylam Pharmaceuticals , che evidenzia un deciso ribasso del 3,59%.



Spicca la prestazione negativa di Cintas Corporation , che scende del 3,45%.



Thomson Reuters scende del 3,32%.





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