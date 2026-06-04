Vola a New York Alnylam Pharmaceuticals
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni, che mostra una salita bruciante del 4,49% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Alnylam Pharmaceuticals più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Alnylam Pharmaceuticals mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 296,2 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 312,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 286,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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