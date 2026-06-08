New York: seduta molto difficile per Alnylam Pharmaceuticals
(Teleborsa) - Ribasso per la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni, che passa di mano in perdita del 3,86%.
Il trend di Alnylam Pharmaceuticals mostra un andamento in sintonia con quello del Nasdaq 100. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di Alnylam Pharmaceuticals sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 300,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 285,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 315,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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