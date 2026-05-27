Milano 17:35
49.579 -0,64%
Nasdaq 17:53
29.855 -0,49%
Dow Jones 17:53
50.638 +0,35%
Londra 17:35
10.505 +0,13%
Francoforte 17:35
25.178 -0,03%

New York: in acquisto United Airlines Holdings

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti
New York: in acquisto United Airlines Holdings
Seduta decisamente positiva per la holding di compagnie aeree, che tratta in rialzo del 7,02%.
Condividi
```