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New York: CF Industries Holdings si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
New York: CF Industries Holdings si muove verso il basso
Ribasso per il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati, che passa di mano in perdita del 4,21%.
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