New York: netto calo registrato da Seagate Technology
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda americana attiva nel settore storage, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,23%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Seagate Technology, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del leader nella produzione di driver per hard-disk. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1.016,8 USD. Primo supporto visto a 948,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 924,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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