Piazza Affari: movimento negativo per MFE B

(Teleborsa) - Pressione sulla società media e di comunicazione italiana , che tratta con una perdita del 2,03%.



La tendenza ad una settimana di MediaForEurope è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di MFE B segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,351 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,443. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,317.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```