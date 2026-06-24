Piazza Affari: movimento negativo per MFE B
(Teleborsa) - Pressione sulla società media e di comunicazione italiana, che tratta con una perdita del 2,03%.
La tendenza ad una settimana di MediaForEurope è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di MFE B segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 3,351 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,443. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 3,317.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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