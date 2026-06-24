Milano 12:54
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Nasdaq 23-giu
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Dow Jones 23-giu
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Londra 12:54
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Francoforte 12:54
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Piazza Affari: rosso per MFE A

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: rosso per MFE A
Pressione sulla società media e di comunicazione italiana, che tratta con una perdita dell'1,94%.
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