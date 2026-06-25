Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 24/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno
Frazionale ribasso per il FTSE Mid Cap, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,35%.
Le implicazioni di medio periodo del FTSE Mid Cap confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 64.080 con primo supporto visto a 62.098. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 61.437.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)