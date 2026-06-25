Milano 10:36
51.848 +0,40%
Nasdaq 24-giu
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Dow Jones 24-giu
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Londra 10:36
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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 24/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 24/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno

Frazionale ribasso per il FTSE Mid Cap, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,35%.

Le implicazioni di medio periodo del FTSE Mid Cap confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 64.080 con primo supporto visto a 62.098. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 61.437.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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