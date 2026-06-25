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Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,31%
L'indice del principale listino USA avvia gli scambi a 52.009,02 punti
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25 giugno 2026 - 15.33
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