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Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,31%

L'indice del principale listino USA avvia gli scambi a 52.009,02 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,31%
Il Dow Jones avanza dello 0,31%, a quota 52.009,02 in apertura.
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