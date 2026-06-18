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Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,15%

L'indice dei giganti USA prende il via a 51.571,85 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Dow Jones, in guadagno dello 0,15%
Balza in avanti il Dow Jones, in crescita dello 0,15%, dopo aver esordito a quota 51.571,85.
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