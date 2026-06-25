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Borsa: Milano avanza dello 0,32% alle 13:00

Il FTSE MIB scambia a 51.803,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano avanza dello 0,32% alle 13:00
Milano riporta un modesto guadagno dello 0,32%, con 51.803,2 punti alle 13:00.
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