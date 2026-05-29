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Borsa: Milano avanza dello 0,46% alle 16:00
Il FTSE MIB scambia a 50.056,36 punti
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29 maggio 2026 - 16.00
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Milano riporta un modesto guadagno dello 0,46%, con 50.056,36 punti alle 16:00.
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