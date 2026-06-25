Commerzbank, investitori istituzionali conferiscono poco più dell'1% delle azioni in OPS UniCredit

(Teleborsa) - Ad oggi, gli investitori istituzionali hanno conferito poco più dell'1% delle azioni di Commerzbank all'OPS di UniCredit . Lo rende noto la banca tedesca con il fine di aumentare la trasparenza in merito all'offerta in corso e per contrastare quelle che chiama "le dichiarazioni contraddittorie" di UniCredit.



Sulla base di informazioni generalmente accessibili solo a Commerzbank in quanto emittente delle azioni, la banca ha piena trasparenza sulla propria base azionaria, si legge in una nota. Da ciò emerge che "la struttura azionaria rimane sostanzialmente invariata".



In particolare, circa lo 0,05% delle azioni conferite è detenuto da investitori privati, mentre il restante è detenuto da banche. Il flottante rimanente è distribuito tra diverse centinaia di investitori istituzionali e oltre 500.000 investitori privati.



Rispetto al volume totale conferito di 12,51%, Commerzbank afferma che afferisce a: banche per il 11,17%; investitori istituzionali per l'1,29%; investitori al dettaglio per lo 0,05%.

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