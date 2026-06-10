Commerzbank ravvisa anomalie nelle adesioni all’offerta di UniCredit

(Teleborsa) - Commerzbank ha espresso ulteriori preoccupazioni in merito al persistente comportamento anomalo degli offerenti in relazione all'offerta di UniCredit .



La banca tedesca ha avvertito che le comunicazioni della banca italiana continuano a non soddisfare il livello di trasparenza richiesto e non possono essere considerate prova di un sostegno indipendente da parte degli azionisti all'offerta. Infatti, secondo l'ultima comunicazione di UniCredit, pubblicata il 10 giugno 2026, il livello di adesione è salito al 10,95%, tuttavia, sulla base delle informazioni sulla struttura azionaria raccolte e fornite a Commerzbank, la stessa "non è stata in grado di identificare un singolo investitore istituzionale che abbia conferito azioni nell'ambito dell'offerta". Dati che, secondo Commerzbank, rafforzano l'ipotesi che "le azioni conferite provengano quasi esclusivamente da banche e soggetti collegati a UniCredit".



Inoltre, la banca guidata dall'Ad Bettina Orlopp ha osservato un "aumento significativo dell'attività di prestito titoli relativa alle proprie azioni nelle ultime settimane, un fenomeno che considera insolito sia per la sua portata che per la sua tempistica". Dall'annuncio dell'offerta, "l'attività di prestito è aumentata di oltre dieci volte. Non si può quindi escludere che il significativo aumento dell'attività di prestito titoli sia collegato al comportamento di adesione all'offerta di alcune banche e parti collegate a UniCredit. Ciò si riflette anche nei dati a disposizione di Commerzbank, secondo i quali solo una parte delle azioni conferite è effettivamente detenuta dai soggetti aderenti all'offerta".



Pertanto, ai fini di trasparenza del mercato, - aggiunge la nota odierna - "Commerzbank si aspetta che UniCredit, così come le banche e le parti ad essa collegate, divulghino i termini essenziali degli accordi alla base delle loro operazioni di copertura e sui derivati".



Il management della banca insiste quindi nel raccomandare gli azionisti di respingere l'offerta di UniCredit.

Condividi

```