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UniCredit, adesioni all'OPS su Commerzbank salgono al 12,41% del capitale

Banche, Finanza
UniCredit, adesioni all'OPS su Commerzbank salgono al 12,41% del capitale
(Teleborsa) - Alla data odierna, 16 giugno 2026, sono state portate in adesione 139.925.912 azioni Commerzbank all'offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria promossa da UniCredit. Ciò corrisponde a circa il 12,41% del capitale sociale e a circa il 12,95% dei diritti di voto di Commerzbank, escluse le azioni proprie.

Il periodo di accettazione scadrà oggi, 16 giugno 2026 alle ore 24:00, salvo proroga.

Inoltre, l'offerente detiene un totale di 301.854.505 azioni Commerzbank. Ciò corrisponde a circa il 26,77% del capitale sociale e a circa il 27,93% dei diritti di voto di Commerzbank. Perciò, il gruppo di Piazza Gae Aulenti è arrivato a detenere in azioni il 39,18% dell'istituto tedesco.

UniCredit detiene anche direttamente strumenti finanziari basati su diversi contratti di total return swap relativi a un totale di 36.281.603 diritti di voto di Commerzbank. Ciò corrisponde a circa il 3,22% del capitale sociale e a circa il 3,36% dei diritti di voto. Inoltre, detiene strumenti basati su un contratto di total return swap e su ulteriori accordi relativi a total return swap e altri strumenti con effetti economici comparabili, stipulati dopo la pubblicazione del documento di offerta, relativi a un totale di 148.725.643 diritti di voto di Commerzbank. Ciò corrisponde a circa il 13,19% del capitale sociale e a circa il 13,76% dei diritti di voto di Commerzbank. Questi strumenti sono regolati esclusivamente in contanti, non conferiscono diritti di voto in Commerzbank e l'offerente non ha il diritto di richiedere il trasferimento di azioni Commerzbank ai sensi degli stessi.
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