UniCredit, adesioni all'OPS su Commerzbank salgono all'11,86% del capitale

(Teleborsa) - Alla data odierna, 12 giugno 2026, sono state portate in adesione 133.754.407 azioni Commerzbank all'offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria promossa da UniCredit . Ciò corrisponde a circa l'11,86% del capitale sociale e a circa il 12,37% dei diritti di voto di Commerzbank, escluse le azioni proprie. Il periodo di accettazione scadrà il 16 giugno 2026 alle ore 24:00, salvo proroga.



Inoltre, l'offerente detiene un totale di 301.854.505 azioni Commerzbank. Ciò corrisponde a circa il 26,77% del capitale sociale e a circa il 27,93% dei diritti di voto di Commerzbank. Perciò, gruppo di Piazza Gae Aulenti è arrivato a detenere in azioni il 38,63% dell'istituto tedesco.



UniCredit detiene anche direttamente strumenti finanziari basati su diversi contratti di total return swap relativi a un totale di 36.281.603 diritti di voto di Commerzbank. Ciò corrisponde a circa il 3,22% del capitale sociale e a circa il 3,36% dei diritti di voto. Inoltre, detiene strumenti basati su un contratto di total return swap e su ulteriori accordi relativi a total return swap e altri strumenti con effetti economici comparabili, stipulati dopo la pubblicazione del documento di offerta, relativi a un totale di 148.725.643 diritti di voto di Commerzbank. Ciò corrisponde a circa il 13,19% del capitale sociale e a circa il 13,76% dei diritti di voto di Commerzbank. Questi strumenti sono regolati esclusivamente in contanti, non conferiscono diritti di voto in Commerzbank e l'offerente non ha il diritto di richiedere il trasferimento di azioni Commerzbank ai sensi degli stessi.

Condividi

```