Francoforte: risultato positivo per Gerresheimer

(Teleborsa) - Avanza la società di packaging , che guadagna bene, con una variazione del 3,23%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Gerresheimer mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,52%, rispetto a -2,21% del MDAX ).





Si indebolisce il quadro tecnico del produttore di contenitori , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 26,02 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 27,36. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 25,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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