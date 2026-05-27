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Francoforte: positiva la giornata per Gerresheimer

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: positiva la giornata per Gerresheimer
Avanza la società di packaging, che guadagna bene, con una variazione del 2,99%.
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