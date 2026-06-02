Francoforte: andamento negativo per Gerresheimer

(Teleborsa) - Pressione sulla società di packaging , che tratta con una perdita del 2,51%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Gerresheimer rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di contenitori . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 26,97 Euro. Primo supporto visto a 26,11. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 25,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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