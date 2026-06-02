Francoforte: andamento negativo per Gerresheimer
(Teleborsa) - Pressione sulla società di packaging, che tratta con una perdita del 2,51%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Gerresheimer rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di contenitori. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 26,97 Euro. Primo supporto visto a 26,11. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 25,83.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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