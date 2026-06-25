Male CoStar sul mercato azionario di New York
(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, che soffre con un calo del 4,21%.
Lo scenario su base settimanale di CoStar rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di CoStar mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 28,17 USD con area di resistenza individuata a quota 29,31. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 27,79.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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