CoStar, scendono le quotazioni a New York
(Teleborsa) - Si muove in perdita il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,03% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che CoStar mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,68%, rispetto a -5,73% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
L'esame di breve periodo di CoStar classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 33,76 USD e primo supporto individuato a 32,24. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 35,27.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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