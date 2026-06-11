CoStar, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Si muove in perdita il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,03% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che CoStar mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,68%, rispetto a -5,73% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





L'esame di breve periodo di CoStar classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 33,76 USD e primo supporto individuato a 32,24. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 35,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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