New York: in calo CoStar

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale , che mostra un decremento dell'1,93%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di CoStar , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di CoStar si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 31,55 USD. Prima resistenza a 33,47. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 30,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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