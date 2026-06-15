New York: in calo CoStar
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, che mostra un decremento dell'1,93%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di CoStar, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di CoStar si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 31,55 USD. Prima resistenza a 33,47. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 30,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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