New York: in calo McDonald's

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gigante del fast food , che mostra un decremento dell'1,98%.



La tendenza ad una settimana di McDonald's è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di McDonald's evidenzia un declino dei corsi verso area 265 USD con prima area di resistenza vista a 272,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 261,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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