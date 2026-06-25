New York: scambi al rialzo per Caterpillar

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gigante delle macchine movimento terra , in guadagno del 3,79% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Caterpillar rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 1.040,8 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 1.022,7. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 1.013,3 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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