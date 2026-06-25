Milano 10:45
51.812 +0,33%
Nasdaq 24-giu
29.220 0,00%
Dow Jones 24-giu
51.849 +0,35%
Londra 10:45
10.490 +0,27%
Francoforte 10:44
24.890 +0,61%

PALLADIUM del 24/06/2026

Finanza
PALLADIUM del 24/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 giugno

Affonda sul mercato il metallo prezioso, che alla chiusura soffre con un calo del 5,79%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il palladio, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1.133,7. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1.245,7 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1.096,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```